Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter attackiert

Heilbronn (ots)

Ein 49 Jahre alter Reisender attackierte am heutigen Tag (28.09.2023) gegen 00:20 Uhr einen Zugbegleiter am Heilbronner Bahnhof verbal und körperlich. Bisherigen Informationen zufolge fuhr der 49 Jahre alte türkische Staatsangehörige in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zunächst mit einem aus Tübingen kommenden Regionalzug in Richtung Heilbronn. Bei der Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof soll der mit über 1,4 Promille alkoholisierte Mann dann aggressiv geworden sein und den 30 Jahre alten Zugbegleiter beleidigt haben. Zudem versuchte er offenbar dem 30-Jährigen gegen den Kopf zu schlagen, was dieser jedoch verhindern konnte. Der 49-Jährige wurde von alarmierten Einsatzkräften noch am Bahnsteig angetroffen und den entsprechenden polizeilichen Maßnahmen unterzogen. Der Grund für seinen Angriff war wohl seine Unzufriedenheit über die Tatsache, dass der Zug nicht an seinem Heimatort, welcher aber auch nicht als Halt im Fahrplan vermerkt war, gehalten hatte. Gegen den Beschuldigten ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Beleidigung und der versuchten Körperverletzung.

