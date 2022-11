Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbrüche in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Mittwoch, 30. November 2022, in eine Werkstatt und ein Wohnhaus in Berne eingebrochen. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen.

Zunächst brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss einer Werkstatt in der Ahornstraße auf. Ein Bewohner ertappte beide Männer um 03:26 Uhr bei der Suche nach Wertgegenständen. Sie flüchteten ohne Diebesgut. Der Bewohner beschrieb die Täter als:

- schlank - ca. 180 cm groß - jugendlich bzw. junge Erwachsene - bekleidet mit dunklen Jacken - einer trug eine Hose von Adidas

Zwischen 04:00 und 06:00 Uhr drangen unbekannte Personen in ein Wohnhaus in der Straße "Am Umfluter" ein. Hier entwendeten sie Bargeld und Schmuck. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um dieselben Täter handelte.

Wer weitere Hinweise zu den beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

