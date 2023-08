POL-SI: Erneut Kupferkabel von Baustelle gestohlen - #polsiwi

Wilnsdorf / Siegen (ots) - Am Dienstag, den 20. Juni 2023, ist es in den Abendstunden in Siegen zu einer Geld-/Schmuckübergabe nach einem Schockanruf gekommen. Zuvor hatten sich die Täter am gleichen Tag nachmittags telefonisch bei der 67-jährigen Geschädigten im Bereich Wilnsdorf gemeldet. Zunächst war kurz ...

mehr