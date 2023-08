Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach erfolgreichem Schockanruf - Polizei sucht mit Phantombild nach Geldabholer - #polsiwi

Wilnsdorf / Siegen (ots)

Am Dienstag, den 20. Juni 2023, ist es in den Abendstunden in Siegen zu einer Geld-/Schmuckübergabe nach einem Schockanruf gekommen.

Zuvor hatten sich die Täter am gleichen Tag nachmittags telefonisch bei der 67-jährigen Geschädigten im Bereich Wilnsdorf gemeldet. Zunächst war kurz ihre vermeintliche Tochter aufgelöst am Telefon, ehe ein vermeintlicher Polizeibeamter das Gespräch übernahm. Man erklärte der Seniorin, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall einen Fahrradfahrer totgefahren habe. Die Tochter käme in Untersuchungshaft, es sei denn, man würde eine hohe Kautionssumme bezahlen.

Die Täter gingen bei der Kontaktaufnahme sehr professionell vor und agierten dabei sehr überzeugend. Ihrem Opfer ließen sie keine Zeit zum Nachdenken. Stattdessen bauten sie einen entsprechenden Druck auf. Dabei agierten mehrere männliche Täter als Polizeibeamter oder als Staatsanwalt.

Die Geschädigte beschaffte sich einen höheren Geldbetrag und in Absprache mit den Tätern wertvollen Schmuck.

Schließlich vereinbarte man eine Übergabe der Wertsachen in Siegen. Die Geschädigte machte sich mit einem weißen Skoda Octavia Kombi auf den Weg. Nachdem man sie zunächst in die Straße "In der Weidenbach" lotste, erfolgte danach die Aufforderung, in die Weststraße in Siegen zu fahren. Hier fand dann die eigentliche Übergabe gegen 17:50 - 18:00 Uhr statt.

Den Abholer beschreibt die 67-Jährige wie folgt:

- männlich

- untersetzt

- 35 bis 40 Jahre

- Brille

- rundes Gesicht

- blaues T-Shirt

- blaue Hose, ggf. Jeanshose

- trug eine Bauchtasche

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Gemeinsam mit der Seniorin ist ein Phantombild von dem Abholer erstellt worden.

Das Bild kann unter der folgenden Öffentlichkeitsfahndung aufgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/111458

Hinweise nimmt die Sachbearbeitung unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 entgegen. Für die Kripo sind insbesondere Angaben zu dem möglichen Geldabholer oder von ihm benutzte Fahrzeuge von Interesse.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell