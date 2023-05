Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall verursacht und geflüchtet

Neuhofen (ots)

Um einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, musste ein 38-jähriger Fahrradfahrer aus Neuhofen am Dienstagabend in der Ludwigshafener Straße nach rechts ausweichen. Dadurch touchierte er einen Bordstein und stürzte vom Fahrrad. Durch den Stürz erlitt der Fahrradfahrer eine Platzwunde am Kinn sowie mehrere Schürfwunden am den Knien und den Armen. Er musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus gebracht werden. Der unfallverursachende Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle. Von dem Pkw ist lediglich bekannt, dass dieser silberfarben war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

