Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: In geparkten Pkw eingebrochen

Schifferstadt (ots)

Vermutlich durch herunterdrücken der Scheibe der Beifahrertür verschaffte sich ein unbekannter Täter am Dienstagmorgen Zugang in einen geparkten Pkw, der auf einem Parkplatz am Dudenhofener Weiher abgestellt worden war. In dem Fahrzeug hatte die 51-jährige Fahrzeughalterin ihre Tasche zurückgelassen, die danach fehlte. Neben mehreren Urkunden und Papieren befand sich noch circa 2200 Euro Bargeld in der Tasche. Weiterhin wurde eine Nintendo Switch aus dem Fahrzeug entwendet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizei Schifferstadt zu wenden.

