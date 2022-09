POL-SU: Schlafzimmerfenster aufgehebelt

Ruppichteroth (ots) - Am Dienstagmittag (27. September) betrat ein unbekannter Mann gegen 12.00 Uhr ein Schreibwarengeschäft an der Brölstraße in Ruppichteroth. Er trat an den Verkaufstresen und sprach die anwesende Mitarbeiterin in einer fremden Sprache, mutmaßlich Bulgarisch, an. Was der Mann sagte bzw. wollte, konnte die Angestellte nicht verstehen. Jedoch hatte sie den Eindruck, dass der circa 180 cm große ...

mehr