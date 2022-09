Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dieb entwendet Wechselgeldkasse

Ruppichteroth (ots)

Am Dienstagmittag (27. September) betrat ein unbekannter Mann gegen 12.00 Uhr ein Schreibwarengeschäft an der Brölstraße in Ruppichteroth. Er trat an den Verkaufstresen und sprach die anwesende Mitarbeiterin in einer fremden Sprache, mutmaßlich Bulgarisch, an. Was der Mann sagte bzw. wollte, konnte die Angestellte nicht verstehen. Jedoch hatte sie den Eindruck, dass der circa 180 cm große Unbekannte hinter den Verkaufstresen treten wollte. Als weitere Kunden das Geschäft betraten, widmete sie ihre Aufmerksamkeit der neuen Kundschaft. Der Mann verließ kurze Zeit später die Verkaufsräume und beim Blick in Richtung Tresen stellte die Angestellte fest, dass der Verdächtige mutmaßlich die Wechselgeldkasse mitgenommen hatte. In der weißen Geldkassette befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als hageren Mann, der mit einer beigefarbenen Weste, einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Kappe bekleidet war. Er trug einen Mund-Nasen-Schutz vor dem Gesicht und hatte ein blaues Schild dabei. Insgesamt wirkte der Mann ungepflegt.

Die Fahndung der Polizei nach dem Dieb verlief bislang ohne Erfolg. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Diebstahl beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 02241 541-3421 zu melden. (Bi)

