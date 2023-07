Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw fährt unter Lkw, eine verletzte Person

A71 Höhe Stadtilm (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr wurde eine Person auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen leicht verletzt. Zwischen den Anschlussstellen Ilmenau- Ost und Stadtilm scherte ein 41-jähriger Kraftfahrer aus Litauen mit seinem Lkw Mercedes-Benz zum Überholen aus. Was er nicht beachtete, war allerdings der rückwärtige Verkehr. Eine 39-jährige aus dem Landkreis Sonneberg konnte mit ihrem Pkw Dacia nicht schnell genug abbremsen und fuhr unter den Lkw Mercedes. Dabei wurde die 39-jährige leicht verletzt. Ein nachfolgender 61-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Renault konnte eine Kollision ebenfalls nicht vermeiden und fuhr gegen den Pkw Dacia.

Es entstand ein Gesamtschaden von 17.000,- EUR. Der rechte Fahrstreifen war für ca. 30 Minuten gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr auf eine Länge von ca. einem Kilometer.

Den 41-jährigen Litauer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

