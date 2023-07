Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Sekundenschlaf und Alkoholeinfluss führen zu Unfall auf der A 71

Gräfenroda (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 13.07.2023, verursachte ein Ford Transit auf der A 71 gegen 14:20 Uhr einen Verkehrsunfall kurz vor dem Tunnel "Berg Bock". In Fahrtrichtung Sangerhausen schlief der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer nach eigenen Angaben am Steuer ein. Dabei steuerte das Fahrzeug nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Dem Zufall war es zu verdanken, dass sich zu diesem Zeitpunkt kein weiteres Fahrzeug in diesem Bereich befand. Durch die Kollision wieder erwacht, fuhr der Fahrer auf den nachfolgenden Parkplatz und meldete sich dort bei der Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Beamten bemerkten zügig, dass die Übermüdung des Fahrers nicht als einzige Ursache zum Unfall beigetragen hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille.

Ein Strafverfahren wurde umgehend eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Zusätzlich entstand am Ford Transit ein geschätzter Sachschaden von ca. 8.000,- Euro.

Eine Übermüdung am Steuer führt regelmäßig zu gefährlichen Verkehrsunfällen. Die Unberechenbarkeit eines kurzfristig ungeführten Fahrzeuges stellt, insbesondere in Verbindung mit Alkohol, eine lebensbedrohliche Situation für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Erkennen Sie die Zeichen einer Übermüdung vorzeitig. Legen Sie eine Pause ein.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell