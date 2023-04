Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Essingen

Offenbach an der Queich - Geschwindigkeitskontrollen

Essingen/Offenbach (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden in der Kirchstraße in Essingen und in der Hauptstraße in Offenbach an der Queich Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 10:10 Uhr bis 11:10 Uhr wurden in der Kirchstraße in Essingen insgesamt 37 Fahrzeuge gemessen, von denen "lediglich" drei Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Weiterhin war bei einem Verkehrsteilnehmer das Abblendlicht defekt. Mit 48 km/h war der Spitzenreiter in der Hauptstraße in Offenbach an der Queich unterwegs. Bei insgesamt 47 gemessenen Fahrzeugen missachteten sieben Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeitsvorgabe von 30 km/h. Weiterhin hatten zwei Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein nicht dabei, den sie im Nachhinein nochmal bei der Polizei vorzeigen müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell