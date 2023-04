POL-PDLD: Verkehrskontrollen in Kandel

Bad Bergzabern/ Schweigen-Rechtenbach (ots) - Gleich zweimal war die Polizei in Bad Bergzabern am 31.03.2023 bei der Vollstreckung von Haftbefehlen erfolgreich. Eine Person, gegen die ein Haftbefehl vorlag, konnte in den frühen Morgenstunden von einer Funkstreife an seiner Wohnanschrift in Bad Bergzabern angetroffen und verhaftet werden. Er konnte jedoch die Haftstrafe durch bezahlen des offenstehenden, dreistelligen ...

mehr