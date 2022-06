Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Ausweis sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen haben Beamte der Bundespolizei, an der Binnengrenze zu Frankreich, einen falschen Ausweis sichergestellt. Als Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich, wies sich ein Mann aus Surinam den Beamten gegenüber gestern Abend mit einem falschen niederländischen Reisepass aus. In der polizeilichen Vernehmung gab der 56-Jährige an, das Dokument in den Niederlanden gekauft zu haben. Einen Ausweis, der ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt in Deutschland berechtigt, konnte er nicht vorweisen. Ihm wurde die Einreise verweigert und er musste zurück nach Frankreich. Darüber hinaus erwartet ihn eine Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie wegen versuchter unerlaubter Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell