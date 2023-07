API-TH: Kleintransporter fährt auf LKW, 9 Verletzte

Weimar (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass auf der A 4 Richtung Dresden in der zweispurigen Baustellenbereich, in Höhe der AS Wandersleben, ein französischer Pkw Volvo XC60 in Schlangenlinien fahren soll. Dabei sollte der Fahrzeugführer zudem ständig seine Geschwindigkeit verändern und ...

mehr