Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schlagenlinienfahrender SUV auf der A 4 bei Weimar gestoppt!

Weimar (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:50 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer über Notruf, dass auf der A 4 Richtung Dresden in der zweispurigen Baustellenbereich, in Höhe der AS Wandersleben, ein französischer Pkw Volvo XC60 in Schlangenlinien fahren soll. Dabei sollte der Fahrzeugführer zudem ständig seine Geschwindigkeit verändern und dauerhaft eingeschalteten Blinker fahren. Die Kollegen der Autobahnpolizeistation Waltershausen postierten sich im Bereich Erfurt und hielten Ausschau nach dem Fahrzeug. Der Zeuge verlor zwischenzeitlich den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Trotzdem gelang es der Funkstreifenwagenbesatzung, dass Fahrzeug um 03:11 Uhr aufzunehmen und in der weiteren Folge einer Personen- und Fahrzeugkontrolle zu unterzeihen. Die ersten zwei Anhalteversuche missachtete der Fahrzeugführer noch, um dann aber an der AS Weimar den Anhaltesignalen endlich Folge zu leisten. Die Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtest brachte schnell Licht ins Dunkel für die auffällige Fahrweise und einen Atemalkoholwert von 1,90 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der 57-jährige französische Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 600,- Euro hinterlegen. Die Weiterfahrt wurde zudem vor Ort untersagt.

