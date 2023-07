Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw Audi brennt auf A 4 bei Schmölln komplett aus!

Schmölln (ots)

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, bemerkte ein 38-jähriger rumänischer Fahrzeugführer auf der BAB 4 in Richtung Dresden, dass aus dem Motorraum seines Pkw Audi A 6 Flammen schlugen. Der Fahrzeugführer steuerte sein Fahrzeug geistesgegenwärtig kurz vor der AS Schmölln auf den Standstreifen. Beide Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug zunächst unverletzt verlassen. Der Fahrzeugführer versuchte in der weiteren Folge noch Gepäck aus dem Kofferraum zu retten. Dabei zog sich der Fahrzeugführer schwere Brandverletzungen zu und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Richtungsfahrbahn war im Rahmen der Lösch-, Rettungs- und Bergemaßnahmen für 90 min voll- und weitere 45 min teilgesperrt. Es bildete sich ein 3km langer Rückstau. Neben dem komplett ausgebrannten Pkw griff das Feuer noch auf die angrenzende Böschung über. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 10.000,- Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren Ronneburg und Schmölln im Einsatz.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell