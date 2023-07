Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schlangenlinienfahrender Opel auf der A 4 bei Stadtroda gestoppt!

Stadtroda (ots)

Am Freitagabend, gegen 21:35 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 4 bei Stadtroda ein roter Pkw Opel auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. auf. Der Fahrzeugführer hatte deutliche Probleme die Fahrspur einzuhalten und schlingerte sichtbar hin und her. Bei der Vorbeifahrt durch den Funkstreifenwagen kam es zudem beinahe zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge, sodass eine Personen- und Fahrzeugkontrolle an der AS Stadtroda die logische Konsequenz war. Ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Atemalkohol- und Drogentest beim 43-jährigen Fahrzeugführer aus Thüringen brachte schnell Licht ins Dunkeln. Ein Alkoholwert von 1,29 Promille und ein positiver Drogentest bestätigten den Anfangsverdacht der Fahruntauglichkeit. Eine Blutentnahme wurde angeordenet und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde bis zum Beibringen eines fahrtüchtigen Ersatzfahrers untersagt.

