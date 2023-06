Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW-Lenker nimmt Omnibus die Vorfahrt und flüchtet - Münzautomat aufgebrochen - Sonstiges

Schwäbisch Gmünd: PKW-Lenker nimmt Omnibus die Vorfahrt und flüchtet

Zur einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstag um kurz vor 16 Uhr auf der B298, Fahrtrichtung Mutlangen. Der 56-jährige Lenker eines Linienbusses befuhr die besagte Strecke. An der Einmündung zur Landstraße 1155 missachtete ein bislang unbekannter Lenker eines älteren grünen bzw. grauen SUV mit Anhänger die Vorfahrt des Omnibusses, so dass der Busfahrer eine Notbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Aufgrund der Vollbremsung wurde ein 24-jähriger Fahrgast im Omnibus, der auf der hintersten Bank in der Mitte saß, durch den Mittelgang geschleudert und dabei verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des unfallverursachenden SUV entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls bzw. Personen, die Hinweise auf den Fahrer des SUV geben können, werden gebeten sich beim Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums in Aalen, unter der Rufnummer 07361/5800, zu melden.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken seines Lkw beschädigte ein 46-Jähriger am Dienstagvormittag gegen 11.40 Uhr einen in der Bischof-Fischer-Straße abgestellten BMW, wobei ein Sachschaden von rund 1700 Euro entstand.

Ellwangen: Münzautomat aufgebrochen

Auf insgesamt rund 10.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den drei Unbekannte am Dienstagmorgen zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr verursachten, als sie den Münzautomaten einer Waschanlage in der Ludwig-Lutz-Straße aufbrachen und die Tageseinnahmen entwendeten. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Mutlangen: 8000 Euro Sachschaden

Auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße kam es am Dienstagmorgen gegen 7.40 Uhr zum Zusammenstoß eines Mercedes Benz und eines Toyota, nachdem die beiden 31 und 80 Jahre alten Fahrzeuglenker zeitgleich rückwärts ausparkten und sich hierbei gegenseitig übersahen.

