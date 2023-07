Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: VW Kleintransporter katapultiert Tesla in Mittelschutzplanke auf A 4 bei Erfurt

Erfurt (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, gegen 06:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines VW Kleintransporters die rechte von drei Fahrspuren der A 4 in Richtung Frankfurt. Kurz vor der Anschlussstelle Erfurt/Ost fuhr der Fahrzeugführer aus noch ungeklärter Ursache auf einen vor ihm fahrenden 52-jährigen Fahrer, welcher mit seinem Pkw Tesla unterwegs war. Durch den starken Aufprall geriet der Tesla ins Schleudern und kollidierte mit voller Wucht mit der dortigen Leitplanke und durchbrach diese teilweise. Der Tesla kam in der Leitplanke zum Stehen. Der Kleinransporter VW kam im Verzögerungsstreifen der AS Erfurt/Ost zum Stehen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Beide Insassen des Teslas als auch der Unfallverursacher wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Richtungsfahrbahnen wurden für 45 Minuten voll- und für weitere 120min teilgesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeintgrächtigungen im morgendlichen Berufsverkehr und zu Rückstauerscheinungen bis zu einer Länge von 5 km. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 40.000,- Euro. Die genauer Unfallursache ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. In beiden Fahrtrichtungen ist die Geschwindigkeit bis zur Reparatur der Mittelleitplanke auf 80 km/h beschränkt.

