API-TH: Schlechte Ladungssicherung - alles Umladen!

Gräfenroda (ots) - Am Donnerstagnachmittag, den 13.07.2023, verursachte ein Ford Transit auf der A 71 gegen 14:20 Uhr einen Verkehrsunfall kurz vor dem Tunnel "Berg Bock". In Fahrtrichtung Sangerhausen schlief der 58-jährige deutsche Fahrzeugführer nach eigenen Angaben am Steuer ein. Dabei steuerte das Fahrzeug nach links und kollidierte mit der Mittelleitplanke. ...

