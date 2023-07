POL-SI: Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher - #polsiwi

Siegen (OT Seelbach) (ots) - Am Donnerstagvormittag (27.07.2023) sind zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Siegen-Seelbach verletzt worden. Ein 20-Jähriger bog gegen 10:45 Uhr mit seinem PKW von der Straße Weidenbruch auf die Freudenberger Straße in Richtung Siegen ab. Aus der gegenüberliegenden Straße ...

