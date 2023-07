POL-SI: Dieb flüchtet mit geklautem E-Bike aus Fahrradladen -#polsiwi

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots) - Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen-Salchendorf am Mittwochabend (26.07.2023) verletzt worden. Ein 39-Jähriger war gegen 19:40 Uhr auf der Wildener Straße in Richtung Neunkirchen unterwegs. An einer Kreuzung wollte er links in die Jung-Stilling-Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann den entgegenkommenden PKW eines 55-Jährigen. Es kam zum ...

