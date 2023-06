Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt

B295: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr der 28-jährige Lenker eines Tesla auf der Strecke von Simmozheim in Richtung Weil der Stadt nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem entgegenkommenden Fiat, der von einer 24-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Kollision kam der Fiat ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und prallte letztlich gegen einen in der Kolonne hinter dem Tesla fahrenden VW Golf. Der Golf wird hierdurch nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen und kam 50 Meter im Feld neben der Fahrbahn zum Stehen. Die beiden 35-jährigen Insassen des VW wurden durch den Unfall nicht verletzt. Der Tesla-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, konnte aber an der Unfallstelle verbleiben. Die ebenfalls leicht verletzte Fiat-Lenkerin wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Fahrzeuge, der Beseitigung des Trümmerfeldes und die Spurensicherung musste die B295 für die Dauer von etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es bestand eine örtliche Umleitung, zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf 50.000 Euro. Neben insgesamt fünf Streifen des Polizeireviers Leonberg waren 1 Notarztfahrzeug sowie zwei Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt.

