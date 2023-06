Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Walheim: Unfall auf der B 27 fordert ein Todesopfer

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (16.06.2023) ereignete sich gegen 12.45 Uhr ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 27 bei Walheim auf Höhe der Heilbronner Straße, der letztlich einen tödlichen Verlauf nahm. Eine 82 Jahre alte Opel-Fahrerin wollte von der Heilbronner Straße kommend nach links auf die B 27 in Richtung Besigheim abbiegen. Vermutlich übersah sie hierbei einen 52-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner BMW auf der B 27 in Fahrtrichtung Kirchheim am Neckar unterwegs war, und bog vor dem Motorrad auf die B27 ein. Der 52-Jährige versuchte noch, nach links auszuweichen, kollidierte aber dennoch mit dem Opel. Der Motorradfahrer wurde dabei von seiner BMW abgeworfen und nach links in den Grünstreifen geschleudert, wo er schwer verletzt liegen blieb. Das Motorrad wurde nach links abgewiesen, prallte dort gegen die Schutzplanke und kam auf der Fahrbahn zum liegen. Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Nachmittag seinen Verletzungen erlag. Ein Rettungshubschrauber hatte sich ebenfalls vor Ort befunden, war jedoch nicht zum Einsatz gekommen. Die 82-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 6.000 Euro belaufen. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Gutachter beauftragt, der noch am Freitagnachmittag an der Unfallörtlichkeit eintraf. Zur Unfallaufnahme musste die B27 für ca. vier Stunden in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Bönnigheim-Hofen bzw. Walheim abgeleitet, zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Gegen 17:30 Uhr konnte zunächst der Fahrstreifen in Richtung Kirchheim freigegeben werden, die komplette Sperrung wurde kurz vor 19:00 Uhr aufgehoben. Neben den Einsatzkräften von Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Wahlheim mit drei Fahrzeugen und zehn Wehrleuten im Einsatz.

