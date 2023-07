Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß - #polsiwi

Neunkirchen (OT Salchendorf) (ots)

Vier Personen sind bei einem Verkehrsunfall in Neunkirchen-Salchendorf am Mittwochabend (26.07.2023) verletzt worden.

Ein 39-Jähriger war gegen 19:40 Uhr auf der Wildener Straße in Richtung Neunkirchen unterwegs. An einer Kreuzung wollte er links in die Jung-Stilling-Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersah der Mann den entgegenkommenden PKW eines 55-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Bei dem Unfall wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie die die 15- und 7-jährigen Kinder des 39-Jährigen verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell