Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Hohe Lucht/ Falscher Handwerker erbeutet Geldbörse

Coesfeld (ots)

Mit der Masche des falschen Handwerkers hat eine unbekannte Person am Sonntag (23.04.23) eine Geldbörse erbeutet. Gegen 18 Uhr klingelte der Betrüger an der Tür eines Seniors an der Straße Hohe Lucht. Der Mann gab an, Wasserdruck messen zu wollen. Nach einer gewissen Zeit in der Wohnung verließ der Täter diese. Kurz darauf stellte der Bewohner das Fehlen seiner Geldbörse fest.

Der falsche Handwerker soll wie folgt aussehen:

- männlich - etwa 1,60 Meter - 1,65 Meter groß - 30 bis 35 Jahre alt - dunkle Haare - Kopfbedeckung - dunkle Jacke mit einem Weißen Schriftzug "Security"

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät:

- Wenn unangemeldete Handwerker bei einem klingeln und in die Wohnung wollen, ist es wichtig zu fragen, von welcher Firma die kommen. Ein Anruf kann Klarheit bringen. - Solange das nicht geklärt ist, sollten die vermeintlichen Handwerker vor der geschlossenen Tür warten. - Gibt es keinen Termin, sollten diese vermeintlichen Handwerker nicht hineingelassen werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell