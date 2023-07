POL-SI: Zwei Verletzte nach Streit - #polsiwi

Bad Laasphe (OT Amtshausen) (ots) - Glück im Unglück hatten am Samstagmittag (29.07.2023) ein 27- und ein 40-Jähriger in Bad Laasphe-Amtshausen. Die beiden Männer waren gegen 12:30 Uhr mit einem hochmotorisierten PKW auf der K 33 von Rüppershausen in Richtung Erndtebrück unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 27-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen BMW, geriet ins Schleudern und prallte nach kurzer Distanz ...

