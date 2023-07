POL-SI: PKW kollidiert mit Baum - zwei Verletzte - #polsiwi

Freudenberg (ots) - Am Donnerstagmorgen (27.07.2023), gegen 05:40 Uhr, ist es im Kreisel Peimbachstraße / Olper Straße / Triftstraße in Freudenberg zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem 49- jährigen Fahrradfahrer gekommen. Der Pkw fuhr nach ersten Erkenntnissen von der Peimbachstraße in den Kreisel ein und touchierte dort den Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisel befand. Der Autofahrer wartete kurz ...

