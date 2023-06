POL-PB: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Polizei Paderborn

(ah)Freitag, 02.06.23, 17:30 Uhr, 33098 Paderborn, Laurentiusgasse, Wohnungseinbruch, Die vorübergehende Abwesenheit der Bewohnerin nutzten unbekannte Täter, um in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus einzubrechen. Die Geschädigte hatte ihre Wohnung um 17:30 Uhr verlassen. Als sie um 19:30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Wohnungstür aufgebrochen wurde. In der Wohnung wurden mehrere Räume durchwühlt. Der oder die Täter verließen den Tatort ohne Diebesgut. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05251/3060 an die Polizei zu wenden.

