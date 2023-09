Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mit Alkohol und Drogen im Blut unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war ein 32-Jähriger aus der VG Annweiler/Trifels mit seinem Opel am 27.09.2023 um 02:00 Uhr in der Talstraße in 67434 Neustadt/W. als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnte bei diesem starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab letztlich einen Wert von 1,96 Promille. Ferner konnten Auffälligkeiten bei diesem festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein ebenfalls durchgeführter Vortest verlief letztlich positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin. Dem Fahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben. Der Führerschein des Opel-Fahrers wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt. Nun kommen auf den 32-Jährigen Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

