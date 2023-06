Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: geklärte Vermisstensache

Daun (ots)

Am 15.06.2023 gegen 07:58 Uhr wurde durch die Ehefrau ein 80-jähriger bereits leicht an Demenz erkrankter Mann, welcher mit der Mitteilerin im Urlaub in einem ortsansässigen Hotel in Daun war, als vermisst gemeldet.

Umgehend führten die Beamt*innen der Polizeiinspektion Daun mit starken Kräften eine strukturierte Suche im Dauner Stadtgebiet durch, welche um 10:20 Uhr erfreulicher Weise positiv verlief.

Der körperlich noch rüstige Herr konnte wohlbehalten angetroffen und zu seiner Ehefrau zurückgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell