POL-PDWIL: Kennzeichendiebstahl

Mehren (ots) - Am 14.06.2023 gegen 12:30 Uhr fanden Zeugen eine kleine Menge illegal entsorgter Asbestplatten im Bereich eines Waldweges am Eischeiderhof im Mehren. Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/962630 Fax: 06592/962650 Folgen ...

