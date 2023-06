POL-PDWIL: illegaler Umgang mit Abfällen

Daun (ots) - Am 14.06.2023 richteten die Polizeibeamt*innen der Polizeiinspektion Daun eine stationäre Kontrollstelle im Bereich der Maarstraße in Daun ein. Hier kontrollierten sie eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmer*innen. Erfreulich war, dass es bei einer hohen Anzahl kontrollierter Personen und Fahrzeuge nur zur Ausstellung von fünf Mängelberichten wegen geringer technischer Mängel am Fahrzeug kam. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

