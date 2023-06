Traben-Trarbach (ots) - In den letzten Wochen kam es im Stadtgebiet Traben-Trarbach und auf dem Kogelherrenwanderweg in Wolf zu unzähligen Sachbeschädigungen durch Schmierereien. Unbekannte Täter schrieben mit einem schwarzen Stift den Schriftzug "Pele" an Wände, die Moselbrücke sowie verschiedene Gegenstände, wie Parkbänke und Stromkästen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Traben-Trarbach. ...

