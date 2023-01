Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Kiosk auf der Straße "Umläufle"

Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein unbekannter Täter in einen Kiosk auf der Straße "Umläufle" eingebrochen. Der Unbekannte bog einen Rollladen hoch, schlug eine Glasscheibe ein und gelangte so in den Innenraum. Wertgegenstände fand der Täter dort wohl keine vor. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise auf den oder die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell