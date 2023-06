Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Illegale Müllablagerung

Irrhausen (ots)

Bisher unbekannte Personen haben am vergangenen Wochenende auf einem Parkplatz zwischen der Einmündung L 13 Jucken und B 410 Irrhausen wiederholt - illegal - Müll entsorgt.

Sachdienliche Hinwiese in dieser Angelegenheit sind an die Polizeiinspektion Prüm zu richten; 06551-9420 oder via Email an pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell