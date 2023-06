POL-PDWIL: Mehrere Diebstähle von Verkehrszeichen

Bleialf (ots) - Im Zeitraum vom 26.05.23 bis zum 09.06.23 (Pfingstferien) kam es am sogenannten "Naturlernhaus" der Realschule Plus in Bleialf zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde die Dachrinne und das Fallrohr des Gebäudes durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Zudem wurde die Holzfassade sowie ein davor befindlicher Holztisch mit einem schwarzen Filzstift beschmiert. Hinweise auf einen Verursacher liegen ...

