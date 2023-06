POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 47 bei Osann-Monzel

Hetzerath (ots) - Im Tatzeitraum 13.06.2023, 16:30 Uhr bis 14.06.2023, 07:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Liter Diesel aus zwei Baufahrzeugen und einem LKW, die in einer Baustelle in Hetzerath, im Bereich der Kirchstraße, standen. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich ...

