POL-PDWIL: 85-Jähriger Mann aus Traben-Trarbach vermisst!

Wittlich (ots) - Am 31.05.2023 konnten die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich drei Trunkenheitsfahrten feststellen. Des Weiteren ereignete sich am frühen Morgen des 01.06.2023 ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Am Nachmittag wurde die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein 47-jähriger Mann mit seinem PKW alkoholisiert in der Ortslage Manderscheid ...

