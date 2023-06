POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Hütterscheid/Baustert (ots) - Im Tatzeitraum vom 30.05.2023, 19.30 Uhr bis zum 31.05.2023, 07.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Horststraße in der Ortschaft Hütterscheid. Der oder die Täter nutzen die Abwesenheit der Hausbewohner aus und drangen in das Gebäude ein. Es wurden Bargeld sowie ein in einer Garage im Haus befindlicher PKW VW Golf Cabriolet entwendet. Das Fahrzeug wurde von dem oder den Tätern noch in der Nacht, bzw. am frühen Morgen im ...

