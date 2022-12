Polizeipräsidium Konstanz

Kreis Rottweil) Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall (26.12.2022)

Schramberg (ots)

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch kurz vor 20 Uhr auf der Keuzung der Straßen Weihergasse / Berneckstraße gekommen. Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Weihergasse nach links auf die Berneckstraße ab. Dabei stieß er mit einem aus der Leibbrandstraße entgegenkommenden Citroen einer 62-Jährigen zusammen. An den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

