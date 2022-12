Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Kreis Rottweil) Einbrecher suchen Firmengebäude heim (26.12.2022)

Oberndorf (ots)

Einbrecher haben zwischen Sonntag und Montag versucht, in ein Industriegebäude auf der Werkstraße einbrechen. Nachdem die Unbekannten auf das Werksgelände gelangt waren, versuchten sie, eine Tür zu den Fabrikationsräumen aufzuhebeln. Die massive Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand, so dass die Täter nicht in das Gebäude gelangten. Außerdem verschmutzten die Personen die Fassade der Fabrik, indem sie mit Farbe gefüllte Christbaumkugeln dagegen warfen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell