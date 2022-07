Feuerwehr Datteln

FW Datteln: Person stürzt vom Dach/Rettungshubschrauber in Datteln im Einsatz

Datteln (ots)

16.07.2022

Aufgrund eines Unfalls bei dem eine Person vom Dach stürzte, wurde die Feuerwehr Datteln gegen 13.30 Uhr zur Absicherung der Landung des Rettungshubschraubers Christoph 8 alarmiert. Nach erfolgter Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde der Patient aufgrund seines Verletzungsmusters bodengebunden in ein Krankenhaus der Maximalversorgung transportiert. Die Ahsener Str. blieb für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt. Im Einsatz waren die hauptamtliche Wachbesatzung, der Rettungsdienst aus Datteln und Haltern am See sowie der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen. (SG)

