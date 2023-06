POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Utzerath (ots) - Am 14.06.2023 gegen 06:45 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit einem Reisebus die K45 von Utzerath kommend in Richtung der L91. Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot zu weit auf die Gegenfahrbahn, was einen entgegenkommenden Fahrzeugführer mit seinem PKW zum Ausweichen zwang. Der junge Mann fuhr in den Straßengraben, wo er mit einem Leitpfosten kollidierte. Der ...

