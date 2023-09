Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Traktorfahrer

KALLSTADT (ots)

Am Sonntag den 24.09.2023 wurde die Polizeiinspektion Bad Dürkheim gegen 12:50 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in der Leistadter Straße in Kallstadt informiert. Es stellte sich vor Ort heraus, dass der 56-Jährige Fahrer des Traktors, welcher Weintrauben transportierte, die Leistadter Straße in Richtung Ortsmitte befuhr und hierbei mit einer Mauer kollidierte, woraufhin das Gespann umkippte. Hierbei wurde der Fahrer zunächst eingeklemmte und zog sich schwere Verletzungen am Bein zu. Der Fahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits befreit und musste, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus verbracht werden. Warum es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Leistadter Straße musste zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden.

