Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugensuche nach Einbruch in Kläranlage

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit vom 24.09.2023, 18:30 Uhr bis zum 25.09.2023, 5:45 Uhr, brachen Unbekannte auf das Gelände der Kläranlage (Im Bruch) ein und dort drei Garagen auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Werkzeug, Baumaterialen und Kraftstoff gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Vermutlich transportierten der/die Täter das Diebesgut mit einem größeren Fahrzeug ab.

Haben Sie in der Nacht auf Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim per Telefon unter 06322 - 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell