POL-PDNW: Trunkenheit im Verkehr

Bad Dürkheim (ots) - Am vergangenen Wochenende, vom 22.09.2023, 18:00 Uhr bis 25.09.2023, 10:00 Uhr, stahlen Unbekannte mehrere Baumaschinen von der Baustelle am Salinarium in der Kurbrunnenstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mehrere Rüttelplatten, zwei Baggerlöffel und ein Bohrmeißel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Vermutlich transportierten der/die Täter das Diebesgut mit ...

