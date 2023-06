Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230601 - 0640 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Mutmaßliche Dealer festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit (REE) haben am Mittwochnachmittag (31.05.2023) eine 54-jährige Frau und einen 36-jährigen Mann in der Moselstraße festgenommen, die sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten müssen. Dabei stellten sie unter anderem Heroin sicher.

Gegen 13.30 Uhr bemerkten aufmerksame Beamte die zwei zusammenstehenden Beschuldigten in der Moselstraße, welche sich in verdächtiger Art und Weise "austauschten". Beide weckten mit ihrem Verhalten das Interesse der Polizei, was kurz darauf eine Kontrolle zur Folge hatte. Bei näherer Betrachtung und der Eröffnung der Kontrollmaßnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann über 600 Euro Bargeld in den Händen hielt und beide zusammen offensichtlich das Geld zählten. Doch das war noch nicht alles. Im Rahmen einer Durchsuchung fanden sie bei der Frau noch knapp 55 Gramm Heroin, sechs Subutex-Tabletten, eine Feinwaage sowie ein Reizstoffsprühgerät auf. Die Beweismittel stellten die Beamten sicher. Der 54-jährigen Frau und dem 36-jährigen Mann wurde zudem die Festnahme eröffnet.

Während der Mann nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mangels vorliegender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, kam die wohnsitzlose Frau in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Die 54-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen beide wird nun wegen des Verdachts illegalen Rauschgifthandels ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell