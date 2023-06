Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230601 - 0639 Frankfurt-Nordend: Versuchte Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montagabend, den 29. Mai 2023, ereignete sich im Nordend ein sexueller Übergriff, bei dem eine 22-jährige Frau in ein Auto gezerrt wurde. Die Geschädigte setzte sich bei der Tat zur Wehr. Zwei bislang unbekannte Männer entkamen. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts einer versuchten Vergewaltigung und sucht Zeugen.

Die 22 Jahre alte Geschädigte befand sich gegen 21.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als sie in der Nordendstraße von zwei Männern aus einem fahrenden Wagen heraus angesprochen und gefragt wurde, ob sie mitfahren möchte. Sie ging daraufhin weiter. An der Kreuzung Eckenheimer Landstraße / Nordendstraße zerrten die Unbekannten die junge Frau unvermittelt in den Fond des Fahrzeugs. Als einer der Täter versuchte, an ihr sexuelle Handlungen vorzunehmen, wehrte sie sich mit Fußtritten. In der Folge ließen die Männer von der Geschädigten ab und warfen sie im Bereich Eckenheimer Landstraße / Oederweg aus dem Fahrzeug. Die Frau erlitt dabei diverse Schürfwunden. Passanten wurden auf sie aufmerksam und die Polizei verständigt.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Ergebnis. Über sie ist lediglich bekannt, dass der Fahrer einen markanten Vollbart getragen haben soll. Bei den von den zwei Männern genutzten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Transporter mit Schiebetür gehandelt haben.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern und / oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 51399 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Insbesondere die Passanten, welche auf die Geschädigte trafen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

