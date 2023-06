Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unwettereinsätze in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 22.-23.06.2023/ Einsatzstelle: gesamtes Stadtgebiet/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (hb): Nach den heftigen Niederschlägen am Donnerstag erreichten die Feuerwehr Breckerfeld mehrere Hilfeersuchen im Bereich Hansering/ Westring. Hier war es zu Überflutungen der Fahrbahnen und Wassereintritt in Kellerräume gekommen. Durch Ziehen der Wassereinläufe konnten die Wassermassen von den Straßen beseitigt werden. In den Kellerräumen wurde die Feuerwehr aufgrund des bereits wieder abfließenden Wassers und dadurch niedrigeren Wasserständen nicht mehr tätig. In der Nacht zu Freitag und am frühen Freitagmorgen waren mehrere Bäume im Stadtgebiet auf die Fahrbahnen und in Ehringhausen auf einen Gastank gestürzt. So wurde die Feuerwehr in den Bereichen Zurstraße, Delle, Klevinghauser Straße, Dahlerbrücker Straße, Ehringhausen, Glörstraße und Holthausen mit Motorkettensägen tätig und sorgte für freie Fahrt pünktlich zum Berufsverkehr. Zudem war es heute Morgen in Witten zu einem größeren Gefahrgut-Unfall gekommen. Bei solchen Einsätzen greift ein überörtliches Konzept auf Kreisebene (EN), zu dem auch die Feuerwehr Breckerfeld als Logistikkomponente alarmiert wird und mit zwei Fahrzeugen ausgerückt ist.

